ETN

Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient.

Nom de la cryptomonnaieETN

ClassementNo.727

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation17,979,817,604.56

Offre maximale21,000,000,000

Offre totale17,979,817,604.56

Taux de circulation0.8561%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.23623399436473846,2017-11-02

Prix le plus bas0.001102992858652513,2025-12-25

Blockchain publiqueETN

