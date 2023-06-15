EUL

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Nom de la cryptomonnaieEUL

ClassementNo.350

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)23.96%

Offre en circulation24,238,364.46185291

Offre maximale27,182,818.28459045

Offre totale27,182,818.28459045

Taux de circulation0.8916%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique15.891142207582437,2025-07-10

Prix le plus bas1.4404454386373047,2023-06-15

Blockchain publiqueETH

IntroductionEuler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.