EURI

Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA.

Nom de la cryptomonnaieEURI

ClassementNo.448

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)18.73%

Offre en circulation42,168,932.99990108

Offre maximale∞

Offre totale42,168,932.99990108

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.1906031001599715,2025-09-17

Prix le plus bas1.018151620054694,2025-01-13

Blockchain publiqueETH

IntroductionEurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.