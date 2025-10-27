EVAA

EVAA est un protocole de liquidité décentralisé open source, natif de Telegram, fonctionnant sur la blockchain TON. Il permet aux utilisateurs d'agir en tant que déposants, afin de générer un revenu passif en fournissant de la liquidité, ou en tant qu'emprunteurs, pouvant obtenir des prêts surcollatéralisés.

Nom de la cryptomonnaieEVAA

ClassementNo.1133

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)67.55%

Offre en circulation6,617,972

Offre maximale50,000,000

Offre totale50,000,000

Taux de circulation0.1323%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique13.61297177645488,2025-10-27

Prix le plus bas0.6084164538042449,2025-12-19

Blockchain publiqueBSC

