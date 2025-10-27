EVAA

EVAA est un protocole de liquidité décentralisé open source, natif de Telegram, fonctionnant sur la blockchain TON. Il permet aux utilisateurs d'agir en tant que déposants, afin de générer un revenu passif en fournissant de la liquidité, ou en tant qu'emprunteurs, pouvant obtenir des prêts surcollatéralisés.

Nom de la cryptomonnaieEVAA

ClassementNo.1133

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)67.55%

Offre en circulation6,617,972

Offre maximale50,000,000

Offre totale50,000,000

Taux de circulation0.1323%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique13.61297177645488,2025-10-27

Prix le plus bas0.6084164538042449,2025-12-19

Blockchain publiqueBSC

IntroductionEVAA est un protocole de liquidité décentralisé open source, natif de Telegram, fonctionnant sur la blockchain TON. Il permet aux utilisateurs d'agir en tant que déposants, afin de générer un revenu passif en fournissant de la liquidité, ou en tant qu'emprunteurs, pouvant obtenir des prêts surcollatéralisés.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Rechercher
Favoris
EVAA/USDT
EVAA Protocol
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (EVAA)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Info
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Opérations sur le marché
Spot
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
EVAA/USDT
--
--
‎--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (EVAA)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Info
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
Loading...