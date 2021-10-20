EVRY

Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

Nom de la cryptomonnaieEVRY

ClassementNo.2852

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation40,389,133

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.0403%

Date d'émission2021-10-20 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.6237858675687351,2021-10-27

Prix le plus bas0.001175738247995547,2025-04-15

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

