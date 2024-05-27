EXVG

Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.

Nom de la cryptomonnaieEXVG

ClassementNo.3496

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.03%

Offre en circulation32,160,000

Offre maximale400,000,000

Offre totale400,000,000

Taux de circulation0.0804%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.16170033314868762,2024-05-27

Prix le plus bas0.000093891292307071,2025-12-29

Blockchain publiqueBSC

Secteur

