FARMAI

FarmAI combine drones autonomes, analyses basées sur l'IA et technologie blockchain pour transformer l'agriculture. Plus de rendement, moins de pertes et une transparence totale – du champ à l'étagère. L'avenir de l'agriculture commence ici. FarmAI, c'est la convergence de la DeSci, du ReFi et de l'IA pour cultiver un avenir plus intelligent et plus durable.

Nom de la cryptomonnaieFARMAI

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale118,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

