FARM

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

Nom de la cryptomonnaieFARM

ClassementNo.957

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)103.36%

Offre en circulation672,183.450713

Offre maximale0

Offre totale690,420

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique660.109464612,2020-09-12

Prix le plus bas16.78335377674253,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

