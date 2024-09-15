FB

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

Nom de la cryptomonnaieFB

ClassementNo.526

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)5.67%

Offre en circulation92,762,099.94607788

Offre maximale210,000,000

Offre totale140,012,075

Taux de circulation0.4417%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique39.250767727233885,2024-09-15

Prix le plus bas0.3341808489567811,2025-11-22

Blockchain publiqueFRACTAL

IntroductionFractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

FB/USDT
Fractal Bitcoin
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (FB)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Info
