FCT2

FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform.

Nom de la cryptomonnaieFCT2

ClassementNo.842

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.35%

Offre en circulation1,103,405,203.931258

Offre maximale0

Offre totale1,118,980,786.715675

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique133.444099809,2019-11-21

Prix le plus bas0.011186662602018541,2025-12-19

Blockchain publiqueFCT

Secteur

Réseaux sociaux

