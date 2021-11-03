FIDA

As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service.

Nom de la cryptomonnaieFIDA

ClassementNo.547

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.36%

Offre en circulation990,911,011.296752

Offre maximale0

Offre totale990,911,011.296752

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique59.60906616921114,2021-11-03

Prix le plus bas0.03036024372447219,2025-10-10

Blockchain publiqueSOL

