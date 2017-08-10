FIL

Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Nom de la cryptomonnaieFIL

ClassementNo.63

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0003%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)22.07%

Offre en circulation734,030,389

Offre maximale0

Offre totale1,958,587,853

Taux de circulation%

Date d'émission2017-08-10 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique237.24182637,2021-04-01

Prix le plus bas0.6336136027631412,2025-10-10

Blockchain publiqueFIL

IntroductionFilecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.