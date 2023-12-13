FINC

Finceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem.

Nom de la cryptomonnaieFINC

ClassementNo.2545

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.09%

Offre en circulation59,238,240.0059147

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0.5923%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.2996609008756057,2023-12-13

Prix le plus bas0.005344786301703038,2025-10-10

Blockchain publiqueBSC

