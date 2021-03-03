FIS

StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time.

Nom de la cryptomonnaieFIS

ClassementNo.1673

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.43%

Offre en circulation136,848,779.387

Offre maximale0

Offre totale155,405,562.387

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.81872197,2021-03-03

Prix le plus bas0.015326852601072947,2025-12-31

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

