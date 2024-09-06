FLDT

FluidTokens kicked off its journey on the Cardano blockchain as a DeFi platform, presenting a diverse range of services like lending, borrowing, staking, and an array of other inventive products including rental options, boosted stake features, and more.

Nom de la cryptomonnaieFLDT

ClassementNo.4403

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique13.55352853219677,2025-09-29

Prix le plus bas0.05527900164573878,2024-09-06

Blockchain publiqueADA

Secteur

Réseaux sociaux

