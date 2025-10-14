FLK

La plateforme est une plateforme sociale alimentée par l'IA qui permet aux utilisateurs de créer et d'améliorer du contenu grâce à l'intelligence artificielle, puis de le partager sur les réseaux sociaux. Elle fait partie des premières plateformes sociales à intégrer à la fois l'IA et la blockchain afin d'offrir des expériences sociales inédites et uniques.

Nom de la cryptomonnaieFLK

ClassementNo.1952

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)6.91%

Offre en circulation20,000,000

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0.2%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.6289933396082115,2025-10-14

Prix le plus bas0.05068899718068225,2025-12-31

Blockchain publiqueBASE

Secteur

Réseaux sociaux

