Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc.

Nom de la cryptomonnaieFLM

ClassementNo.1506

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.04%

Offre en circulation566,161,538.5946159

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale566,161,538.5946159

Taux de circulation0.5661%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.24220201,2021-04-07

Prix le plus bas0.005492221584474858,2025-12-31

Blockchain publiqueNONE

