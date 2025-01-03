FLOCK

Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

Nom de la cryptomonnaieFLOCK

ClassementNo.679

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.14%

Offre en circulation263,566,986.8821075

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale287,287,551.6074464

Taux de circulation0.2635%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.8929593240695551,2025-01-03

Prix le plus bas0.03529084954366033,2025-04-07

Blockchain publiqueBASE

