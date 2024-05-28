FLZ

Véritable centrale de divertissement Web2-Web3, Fellaz fusionne médias traditionnels, blockchain et intelligence artificielle pour offrir des expériences immersives aux fans et libérer le potentiel des créateurs à l’échelle mondiale.

Nom de la cryptomonnaieFLZ

ClassementNo.254

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.65%

Offre en circulation471,874,940

Offre maximale2,000,000,000

Offre totale2,000,000,000

Taux de circulation0.2359%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique7.031902618598005,2024-05-28

Prix le plus bas0.08700985391066055,2025-08-30

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

