FMC is the native token of FMCPAY Exchange, aiming to simplify payment processes and enable efficient co-payment of transaction fees and travel expenses. FMCPAY Exchange, is a cryptocurrency and electronic stock exchange – owned by FUINRE corporation and registered for a financial business license in the US. They build scalable, secure blockchain-enabled solutions that supercharge users' experiences using digital assets.

Nom de la cryptomonnaieFMC

ClassementNo.7559

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale128,318,618,918

Offre totale128,318,618,918

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.002728857637974776,2025-07-12

Prix le plus bas0.000154885329233886,2025-08-11

Blockchain publiqueTRX

Secteur

Réseaux sociaux

