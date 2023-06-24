FNCT

FiNANCiE is a new crowdfunding 2.0 service that uses blockchain technology to provide sustainable community management and transaction fee income through token sales. Sports clubs and creators act as "owners" to issue and sell "CT"(Community Token), while fans who buy the CT become "supporters" and participate in the community.

Nom de la cryptomonnaieFNCT

ClassementNo.1488

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation3,768,697,617.73

Offre maximale20,000,000,000

Offre totale20,000,000,000

Taux de circulation0.1884%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.006487708301380434,2024-02-15

Prix le plus bas0.000801430726532987,2023-06-24

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

