FOG

Real-estate NFT are issued in the form of blockchain-based NFTs on a real estate NFT investment platform using blockchain technology. Real estate investors can make piecemeal investments (small investments) in real estate by purchasing Real-estate NFT.

Nom de la cryptomonnaieFOG

ClassementNo.4757

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.674261942479574,2023-09-18

Prix le plus bas0.01073470081602142,2025-11-23

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

