FOREST

Forest Protocol est un AMM (Automated Market Maker) de nouvelle génération sur BNB Chain qui permet à n'importe qui de lancer des Playable Tokens alimentant des jeux, applications, mèmes et la culture on-chain — en quelques minutes.

Nom de la cryptomonnaieFOREST

ClassementNo.1496

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.25%

Offre en circulation108,827,497.00467134

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.1088%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.09286318544516814,2025-10-13

Prix le plus bas0.031002873457605877,2025-09-03

Blockchain publiqueBSC

IntroductionForest Protocol est un AMM (Automated Market Maker) de nouvelle génération sur BNB Chain qui permet à n'importe qui de lancer des Playable Tokens alimentant des jeux, applications, mèmes et la culture on-chain — en quelques minutes.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.