FORT

Forta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time.

Nom de la cryptomonnaieFORT

ClassementNo.942

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.11%

Offre en circulation628,737,670.3396552

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.6287%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.2053315560346853,2022-06-15

Prix le plus bas0.018299890534008968,2025-12-19

Blockchain publiqueETH

IntroductionForta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.