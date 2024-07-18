FOXSY

FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture.

Nom de la cryptomonnaieFOXSY

ClassementNo.1696

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.03%

Offre en circulation896,560,532

Offre maximale1,978,082,104

Offre totale1,973,386,470

Taux de circulation0.4532%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.12274402857611348,2024-07-18

Prix le plus bas0.002474205431421217,2025-11-07

Blockchain publiqueEGLD

