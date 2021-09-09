FTT

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

Nom de la cryptomonnaieFTT

ClassementNo.177

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1,40%

Offre en circulation328.895.103,813207

Offre maximale352.170.015

Offre totale328.895.103,813207

Taux de circulation0.9339%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique85.0168524,2021-09-09

Prix le plus bas0.24007144414333415,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

IntroductionFTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.