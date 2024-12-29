FUEL

Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization.

Nom de la cryptomonnaieFUEL

ClassementNo.988

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation6,914,107,606.553589

Offre maximale∞

Offre totale10,214,142,042.420025

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.08448034403918755,2024-12-29

Prix le plus bas0.001529385683020107,2026-01-05

Blockchain publiqueFUEL

IntroductionFuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.