Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience.

Nom de la cryptomonnaieFURY

ClassementNo.2727

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.11%

Offre en circulation48,002,895.00998615

Offre maximale120,000,000

Offre totale120,000,000

Taux de circulation0.4%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.9501155181044358,2024-05-16

Prix le plus bas0.004284725748999986,2025-12-27

Blockchain publiqueBSC

