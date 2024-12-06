F

SynFutures (F) is a leading decentralized exchange and full-stack financial infrastructure provider. Utilizing its innovative Oyster AMM model and a fully onchain order-matching engine, SynFutures enables anyone to list and trade any asset with leverage. As the top perpetual futures DEX on multiple networks like Base, it introduced the industry’s first Perp Launchpad, attracting blue-chip, memecoins, and more.

Nom de la cryptomonnaieF

ClassementNo.707

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.15%

Offre en circulation3,302,482,273

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.3302%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.13223847615874307,2024-12-06

Prix le plus bas0.005525846987659664,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

IntroductionSynFutures (F) is a leading decentralized exchange and full-stack financial infrastructure provider. Utilizing its innovative Oyster AMM model and a fully onchain order-matching engine, SynFutures enables anyone to list and trade any asset with leverage. As the top perpetual futures DEX on multiple networks like Base, it introduced the industry’s first Perp Launchpad, attracting blue-chip, memecoins, and more.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.