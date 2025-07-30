GAIA

Gaia est une infrastructure informatique décentralisée qui permet à chacun de créer, déployer, faire évoluer et monétiser ses propres agents d’IA, reflétant leur style, leurs valeurs, leurs connaissances et leur expertise. Aujourd’hui, 100 % des agents d’IA sont des applications issues de l’écosystème OpenAI. Grâce à son approche par API, Gaia se positionne comme une alternative à OpenAI. Chaque nœud Gaia peut être personnalisé avec un modèle affiné enrichi par des connaissances spécifiques à un domaine, éliminant ainsi les réponses génériques auxquelles les utilisateurs sont souvent habitués.

Nom de la cryptomonnaieGAIA

ClassementNo.1388

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.75%

Offre en circulation170,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.17%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.13049730055509154,2025-07-30

Prix le plus bas0.02656231385031717,2026-01-08

Blockchain publiqueETH

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

