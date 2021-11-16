GAINS

GAINS is a launchpad & decentralized VC with a 6-year track record of $30M+ invested in 300+ projects including giants like Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira and many more.

Nom de la cryptomonnaieGAINS

ClassementNo.2406

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation38,694,301

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0.3869%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique6.879625561360697,2021-11-16

Prix le plus bas0.010955131140724623,2023-09-15

Blockchain publiqueETH

IntroductionGAINS is a launchpad & decentralized VC with a 6-year track record of $30M+ invested in 300+ projects including giants like Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira and many more.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.