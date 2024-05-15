GAME2

GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers

Nom de la cryptomonnaieGAME2

ClassementNo.554

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation18,620,882,436

Offre maximale21,419,639,400

Offre totale21,419,639,000

Taux de circulation0.8693%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.009297992215811303,2024-05-15

Prix le plus bas0.00140797941609909,2025-12-19

Blockchain publiqueETH

IntroductionGameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.