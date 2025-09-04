GATA

Gata accélère l’avancement de l’IA grâce à la décentralisation. Nous construisons un modèle décentralisé pour libérer les ressources fondamentales de l’IA — données et puissance de calcul — afin d’alimenter une IA ouverte et de restituer la valeur au plus grand nombre, et non à une minorité.

Nom de la cryptomonnaieGATA

ClassementNo.2282

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.41%

Offre en circulation96,241,485

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.0962%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.17518834628959326,2025-09-04

Prix le plus bas0.005270204716617657,2025-12-20

Blockchain publiqueBSC

IntroductionGata accélère l’avancement de l’IA grâce à la décentralisation. Nous construisons un modèle décentralisé pour libérer les ressources fondamentales de l’IA — données et puissance de calcul — afin d’alimenter une IA ouverte et de restituer la valeur au plus grand nombre, et non à une minorité.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.