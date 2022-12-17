GEAR

Gearbox is a generalized leverage protocol. It has two sides to it: passive liquidity providers who earn low-risk APY by providing single-asset liquidity; and active farmers, firms, or even other protocols who borrow those assets to trade or farm with even x10 leverage.

Nom de la cryptomonnaieGEAR

ClassementNo.1039

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation10,000,000,000

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.04199126237952066,2022-12-17

Prix le plus bas0.000904506712266949,2025-12-31

Blockchain publiqueETH

IntroductionGearbox is a generalized leverage protocol. It has two sides to it: passive liquidity providers who earn low-risk APY by providing single-asset liquidity; and active farmers, firms, or even other protocols who borrow those assets to trade or farm with even x10 leverage.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.