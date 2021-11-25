GEL

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Nom de la cryptomonnaieGEL

ClassementNo.1876

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation269,367,506.34746104

Offre maximale0

Offre totale420,690,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.248103084399532,2021-11-25

Prix le plus bas0.004870615921556657,2026-01-06

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

