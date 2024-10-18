GEMS

Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects.

Nom de la cryptomonnaieGEMS

ClassementNo.700

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.12%

Offre en circulation598,865,211

Offre maximale843,303,980

Offre totale838,059,738.7

Taux de circulation0.7101%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.32139111116021507,2024-10-18

Prix le plus bas0.013651603284725885,2025-04-03

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.