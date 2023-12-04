GFAL

The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.

Nom de la cryptomonnaieGFAL

ClassementNo.1133

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation3,701,277,728.555333

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.3701%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.04893349647156967,2023-12-04

Prix le plus bas0.001384663885065594,2026-01-01

Blockchain publiqueBSC

