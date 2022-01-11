GFI

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

Nom de la cryptomonnaieGFI

ClassementNo.772

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.37%

Offre en circulation85,080,020.48454437

Offre maximale114,285,714

Offre totale114,285,714

Taux de circulation0.7444%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique34.29,2022-01-11

Prix le plus bas0.17229968099643758,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

