GHX

GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.

Nom de la cryptomonnaieGHX

ClassementNo.1137

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.04%

Offre en circulation649,965,123.3557609

Offre maximale808,000,000

Offre totale808,000,000

Taux de circulation0.8044%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.86724495,2021-04-16

Prix le plus bas0.004504326610072382,2023-06-16

Blockchain publiqueETH

