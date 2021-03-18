GMEE

The GAMEE token (GMEE) is an ERC-20 utility token. It is used for game purchases, DAO governance, and access across the GAMEE ecosystem, most notably in the Arc8 mobile gaming application.

Nom de la cryptomonnaieGMEE

ClassementNo.1393

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.03%

Offre en circulation1,764,305,151.18846

Offre maximale0

Offre totale3,180,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission2021-03-18 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.75497818,2021-04-08

Prix le plus bas0.001355949856802306,2025-07-06

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

