Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation.

Nom de la cryptomonnaieGMMT

ClassementNo.1256

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation1,713,747,017

Offre maximale5,000,000,000

Offre totale2,090,574,482

Taux de circulation0.3427%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.087433452032132,2023-02-13

Prix le plus bas0.002194026217298312,2025-12-17

Blockchain publiqueGMMT

