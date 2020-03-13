GNO

Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum.

Nom de la cryptomonnaieGNO

ClassementNo.120

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)222.50%

Offre en circulation2,639,254.13124103

Offre maximale0

Offre totale2,999,934.74577209

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1088.8656450619212,2021-11-16

Prix le plus bas7.05027795992,2020-03-13

Blockchain publiqueETH

