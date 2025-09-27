GOATED

GOAT Network est un ZK Rollup natif de Bitcoin, conçu pour offrir un rendement BTC natif et durable grâce à une combinaison innovante de sa technologie zkMIPS in-house (le zkVM le plus rapide prêt pour la production), d’un modèle de challenge BitVM2 pratique (réduisant la période de contestation de 14 jours à moins d’un jour) et du premier réseau de Séquenceur Décentralisé de Bitcoin.

Nom de la cryptomonnaieGOATED

ClassementNo.1443

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.25%

Offre en circulation104,348,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.1043%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.19772632791076053,2025-09-27

Prix le plus bas0.03325778101177898,2026-01-03

Blockchain publiqueBSC

