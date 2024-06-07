GOCHU

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

Nom de la cryptomonnaieGOCHU

ClassementNo.1605

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,00%

Offre en circulation11 178 162 712 452

Offre maximale29 999 999 950 000

Offre totale29 999 999 950 000

Taux de circulation0.3726%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000003216336919099,2025-05-31

Prix le plus bas0.000000100066496121,2024-06-07

Blockchain publiqueBASE

