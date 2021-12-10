GODS

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Nom de la cryptomonnaieGODS

ClassementNo.676

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.58%

Offre en circulation414,374,994.402

Offre maximale500,000,000

Offre totale500,000,000

Taux de circulation0.8287%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique8.825233783754243,2021-12-10

Prix le plus bas0.04930165866478263,2025-12-19

Blockchain publiqueETH

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Secteur

Réseaux sociaux

