GOHOME

A meme coin on a path to flip Bitcoin (make price of 1 $GOHOME higher than that of 1 $BTC). Inspired by the WhiteHouse.gov/es 404 page with "GO HOME" button. We let people who missed Bitcoin at $100 get rich with GOHOME. We believe in an unalienable right to tell $GOHOME to the unwelcome intruders.

Nom de la cryptomonnaieGOHOME

ClassementNo.396

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)260.75%

Offre en circulation499,895

Offre maximale9,999,895.37

Offre totale9,999,895.37

Taux de circulation0.0499%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique368.820720950202,2025-03-14

Prix le plus bas0.002123814255824909,2025-01-21

Blockchain publiqueSOL

