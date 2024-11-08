GRASS

Grass is a decentralized data layer built specifically for artificial intelligence that enables users to share their Internet bandwidth and obtain verifiable network data through a distributed network. This is achieved by leveraging idle internet connections of node operators to collect raw data, which is then processed for AI training purposes.

Nom de la cryptomonnaieGRASS

ClassementNo.321

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)%7,26

Offre en circulation243.905.091

Offre maximale0

Offre totale1.000.000.000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.9008251430182934,2024-11-08

Prix le plus bas0.2625438225489879,2025-11-16

Blockchain publiqueSOL

