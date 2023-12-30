GSYS

Genesys platform combines DeFi-Blockchain technology with community-driven solutions to create the fastest, most scalable, and low-consumption products and services for cryptocurrency transactions and NFTs.

Nom de la cryptomonnaieGSYS

ClassementNo.4323

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale33,000,000

Offre totale33,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.7435343495280362,2023-12-30

Prix le plus bas0.011818060067975832,2025-06-12

Blockchain publiqueGSYS

Secteur

Réseaux sociaux

