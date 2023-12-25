GUI

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

Nom de la cryptomonnaieGUI

ClassementNo.2275

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation555,895,061,727

Offre maximale777,777,777,776.9

Offre totale777,777,777,776.9

Taux de circulation0.7147%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000579846469264794,2023-12-25

Prix le plus bas0.000000964529659612,2025-12-15

Blockchain publiqueAPTOS

Secteur

Réseaux sociaux

