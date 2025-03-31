GUN

GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development.

Nom de la cryptomonnaieGUN

ClassementNo.567

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)5.47%

Offre en circulation1,467,250,000

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.1467%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.11519365257037809,2025-03-31

Prix le plus bas0.008218113434094286,2025-10-10

Blockchain publiqueGUNZ

